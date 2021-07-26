Президент Туниса ввёл комендантский час

Комендантский час, а также запрет на собрание более трех человек и передвижение между городами вводятся в Тунисе на фоне нестабильной политической ситуации в стране. Соответствующий указ подписал глава государства Кайс Саид.

Фото: tunis-info.me tunis-info.me

«С 26 июля по 27 августа полностью запрещается передвижение граждан и транспортных средств во всей стране с 19:00 по местному времени (21:00 мск - НСН) до 6:00 (8:00 мск - НСН), за исключением неотложных медицинских случаев и сотрудников, работающих в ночные смены», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии Саида.

Отмечается, что срок действия ограничений может быть изменен.

Кроме того, в другое время суток запрещается передвижение граждан и транспортных средств между городами, за исключением неотложных медицинских случаев и необходимости удовлетворить основные потребности граждан.

Также президентским указом запрещаются собрания более трех человек на площадях и основных трассах.