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Украина отправит Литве колючую проволоку на обустройство границы с Белоруссией

ТАССиещё 6
1 час назад

Правительство Украины приняло решение направить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки на обустройство границы с Белоруссией для сдерживания потока нелегальных мигрантов. Соответствующее решение было принято в среду на заседании украинского правительства.

"Литовское правительство обратилось к нам из-за критической ситуации, происшедшей на границе с Белоруссией", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании кабинета министров. По итогам обсуждений члены кабмина приняли решение предоставить гуманитарную помощь Литве.

Позднее Кулеба уточнил в Twitter, что Украина отправит в Литву колючую проволоку для оборудования границы. "Мы поговорили с [министром иностранных дел Литвы] Габриэлюсом Ландсбергисом в конце недели о беспрецедентном миграционном кризисе, с которым сталкивается Литва, из-за [президента Белоруссии] Александра Лукашенко, - утверждает глава МИД Украины. - Сегодня мы решили предоставить Литве колючую проволоку, чтобы помочь укрепить границу".

Литовские пограничники поймали рекордное число нелегальных мигрантов

Сначала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 027 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, что более чем в 37 раз превышает показатель за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой размещения нелегалов. Литовская сторона также приняла решение установить забор из колючей проволоки на участках границы протяженностью около 550 км, однако уже заявила о недостатке технических средств для его обустройства. Забор станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. МВД Литвы считает необходимым построить на границе также стену. На прошлой неделе литовское правительство объявило, что Эстония решила направить Вильнюсу колючую проволоку для оборудования 100 км границы.

Литовские власти заявляют, что Белоруссия намеренно пропускает мигрантов через границу в Литву, чтобы оказать давление на Вильнюс. Официальный Минск отвергает эти обвинения. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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