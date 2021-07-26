В Белоруссии возбудили более 4000 дел за экстремизм

Более четырёх тысяч уголовных дел возбуждено в Белоруссии по статьям «экстремизм» и «терроризм». Об этом заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Его слова приводит БелТА.
Швед отметил, что всего по двум статьям возбуждено 4200 уголовных дел. На данный момент более 700 уголовных дел прошли судебные слушания. В суды направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 лиц. Также рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 лиц.
Ранее суд Минска вынес приговор 11 участникам оппозиционных Telegram-чатов, назначив им от пяти до девяти лет колонии усиленного режима. Участников оппозиционных Telegram-чатов признали виновными по трём статьям — 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 293 (участие в массовых беспорядках), 295 (незаконное действие в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов).
В республике с начала августа 2020 года проходили мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.