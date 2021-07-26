Задержанные в Литве нелегалы устроили бунт

Задержанные в Литве на границе с Белоруссией нелегальные мигранты устроили бунты в местах размещения, сообщает «Sputnik Литва».

Фото: baltnews.lt baltnews.lt

Как рассказали в литовской Службе охраны государственной границы, живущие на территории заставы в Кабеляе иностранцы начали конфликтовать на почве культурных и религиозных разногласий.

В конфликте приняли участие около 40 человек. Чтобы разнять и успокоить их, пограничникам пришлось вызывать подмогу из близлежащих застав.

Также сообщается о драках между мигрантами, размещенными вблизи Друскининкая на территории пограничного пункта пропуска Швендубреских рек.

Там около 60 человек устроили бунт из-за мест в палатках.

В Алитусском районе мигранты из Ирака устроили беспорядки и отказались от еды из-за недовольства условиями содержания и ограничением времени, которое они могут проводить на улице.

Также они требовали вернуть им мобильные телефоны.

В воскресенье литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта с Ближнего Востока, которые пытались попасть на территорию страны через Белоруссию. Всего с начала года задержаны более 2700 человек – в 34 раза больше, чем годом ранее.