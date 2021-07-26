Задержанные в Литве нелегалы устроили бунт

Задержанные в Литве на границе с Белоруссией нелегальные мигранты устроили бунты в местах размещения, сообщает «Sputnik Литва».
Как рассказали в литовской Службе охраны государственной границы, живущие на территории заставы в Кабеляе иностранцы начали конфликтовать на почве культурных и религиозных разногласий.
В конфликте приняли участие около 40 человек. Чтобы разнять и успокоить их, пограничникам пришлось вызывать подмогу из близлежащих застав.
Также сообщается о драках между мигрантами, размещенными вблизи Друскининкая на территории пограничного пункта пропуска Швендубреских рек.
Там около 60 человек устроили бунт из-за мест в палатках.
В Алитусском районе мигранты из Ирака устроили беспорядки и отказались от еды из-за недовольства условиями содержания и ограничением времени, которое они могут проводить на улице.
Также они требовали вернуть им мобильные телефоны.
В воскресенье литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта с Ближнего Востока, которые пытались попасть на территорию страны через Белоруссию. Всего с начала года задержаны более 2700 человек – в 34 раза больше, чем годом ранее.
Литва регулярно обвиняет Белоруссию в неконтролируемом потоке мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. В частности, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Минск использует нелегалов как «политическое орудие». В Белоруссии все претензии Литвы отвергают. Президент Булоруссии Александр Лукашенко говорит, что Белоруссия занимается борьбой с нелегалами «ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно». Он отказался закрывать границу «после той политики, которая проводится в отношении Белоруссии и России».