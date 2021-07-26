В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Задержанные в Литве нелегалы устроили бунт

Вероника Полынина
1 час назад

Задержанные в Литве на границе с Белоруссией нелегальные мигранты устроили бунты в местах размещения, сообщает «Sputnik Литва».

Задержанные в Литве нелегалы устроили бунт
Фото: baltnews.ltbaltnews.lt

Как рассказали в литовской Службе охраны государственной границы, живущие на территории заставы в Кабеляе иностранцы начали конфликтовать на почве культурных и религиозных разногласий.

В конфликте приняли участие около 40 человек. Чтобы разнять и успокоить их, пограничникам пришлось вызывать подмогу из близлежащих застав.

Также сообщается о драках между мигрантами, размещенными вблизи Друскининкая на территории пограничного пункта пропуска Швендубреских рек.

"Батька предупреждал": Литва столкнулась с проблемами из-за мигрантов

Там около 60 человек устроили бунт из-за мест в палатках.

В Алитусском районе мигранты из Ирака устроили беспорядки и отказались от еды из-за недовольства условиями содержания и ограничением времени, которое они могут проводить на улице.

Также они требовали вернуть им мобильные телефоны.

В воскресенье литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта с Ближнего Востока, которые пытались попасть на территорию страны через Белоруссию. Всего с начала года задержаны более 2700 человек – в 34 раза больше, чем годом ранее.

Литва регулярно обвиняет Белоруссию в неконтролируемом потоке мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. В частности, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Минск использует нелегалов как «политическое орудие». В Белоруссии все претензии Литвы отвергают. Президент Булоруссии Александр Лукашенко говорит, что Белоруссия занимается борьбой с нелегалами «ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно». Он отказался закрывать границу «после той политики, которая проводится в отношении Белоруссии и России».

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,Александр Лукашенко,МИД,Литва,Беларусь,
50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители