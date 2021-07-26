Пока вы не уснули: Россия заплатит ЕС миллиард евро из-за нового налога

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Россия заплатит более миллиарда евро в год из-за нового налога ЕС

Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, недавно предложенный Еврокомиссией (ЕК).

По данным издания, поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как железо, сталь, азотные удобрения, электроэнергия, алюминий и прочие, будут вынуждены фактически выплачивать дополнительную пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году Россия поставила в ЕС подобных товаров на сумму почти семь миллиардов евро, таким образом налог в год может составить 1,1 миллиарда евро.

Япония выразила протест из-за визита Мишустина на Итуруп

Власти Японии выразили протест в адрес России из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время правительству России будет выражен протест», — отметил он.

В Киеве призвали готовиться к освобождению Донбасса силой

Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса после парламентских выборов в России, заявил телеканалу Obozrevatel экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

«Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории», – заявил он, передает РИА «Новости».

По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о якобы намерении Москвы «присоединить» эту территорию.

В Петербурге нашли убитой семью адмирала ВМФ

В Санкт-Петербурге обнаружили тела убитых 84-летней жены и 56-летнего сына адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова. У них были перерезаны горла и зафиксированы множественные ножевые ранения.

Согласно предварительным сведениям, тела пробыли в квартире две недели. Соседи почувствовали неприятный запах и позвонили старшей дочери адмирала, проживающей в Мурманске.

Известно, что вечером 24 июля после звонка встревоженной жительницы Мурманска, рассказавшей о том, что живущие в Петербурге ее мать и брат, не отвечают на звонки, полицейские вскрыли квартиру на улице Бутлерова в Калининском районе Северной столицы. Информацию подтвердили и соседи пропавших - они сообщили, что из квартиры идет странный запах.

Самолет "Судного дня" появится в России

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", — рассказал собеседник.

По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.

Проект носит название "Звено-3С", уточнил он.

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

При попытке зайти на сайт navalny.сom появляется сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Как сообщается на сайте универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам, ресурс был заблокирован по решению Генпрокураты на основании статьи 15.3.

Саакашвили заявил о возможном вторжении России на Украину

Россия может напасть на Украину и существует два варианта вероятного развития событий. Об этом заявил глава украинского исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По мнению Саакашвили, Россия наращивает воинский контингент у границ Украины.

«У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО – С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой», - озвучил один из возможных сценариев «нападения» Михаил Саакашвили.

Россиянин впервые завоевал золото в тхэквондо на ОИ

Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг.

В финале 23-летний россиянин победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счётом 20:9.

Таким образом, эта победа стала для России первой в истории в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиадах. На текущих же играх в активе национальной команды теперь четыре золотые медали в общем зачёте.

Певица МакSим пришла в сознание

Певица МакSим пришла в себя, она объясняется при помощи знаков и пребывает в ясном сознании. Медики решили вывести ее из искусственной комы, чтобы проверить, сможет ли артистка дышать самостоятельно, сообщает Телеграм-канал Mash.

Пока еще исполнительница находится на аппарате ИВЛ. Она способна сделать вдох, но для ровного дыхания ей пока требуется помощь.

Указывается, что состояние звезды сохраняется на стабильно тяжелом уровне. При этом врачи надеются на лучшее – возможно, вскоре МакSим задышит сама.

Ранее представительница певицы, Маргарита Соколова, сообщила в своем Инстаграм, что у ее подопечной наметились улучшения. Она отметила, что артистку лечат звездные доктора, она находится в прекрасных условиях , и нет сомнений, что все завершится благополучно.

Приставы смогут забирать загранпаспорта у должников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, вводящий правило, что у невыездных должников должны изыматься заграничные паспорта. После выплаты долга документ будет возвращен.

"Подготовленный законопроект предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.