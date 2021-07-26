Кравчука подключили к ИВЛ

Первого президента Украины, постоянного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на источники в окружении политика.

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Сообщается, что Кравчук находится в реанимации с того момента, как ему сделали операцию на сердце в конце июня. Другой информации по состоянию его здоровья пока не поступало.

Ранее стало известно, что Кравчук не будет участвовать в работе переговорной площадки по Донбассу до конца лета из-за перенесенной операции. Его пресс-секретарь Оксана Сибирцева говорила, что состояние первого украинского президента оценивается как стабильное.