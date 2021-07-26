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СМИ: Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции и подключен к ИВЛ

ТАСС
37 минут назад

Первый президент Украины, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после перенесенной в конце июня операции на сердце. Об этом сообщил в понедельник украинский "24 канал" со ссылкой на источники в окружении Кравчука.

Украинские СМИ сообщили о находящемся месяц в реанимации Кравчуке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил собеседник телеканала.

Пресс-служба экс-президента пока не комментирует состояние его здоровья.

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Кравчук 29 июня перенес операцию на сердце. Как сообщало издание "Страна", сославшись на свои источники в окружении политика, операция прошла успешно, без побочных проблем.

87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.

В мире,Леонид Кравчук,Украина,
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