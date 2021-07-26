Украинские СМИ сообщили о находящемся месяц в реанимации Кравчуке

Первый президент Украины, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после перенесенной в конце июня операции на сердце. Об этом сообщил в понедельник украинский "24 канал" со ссылкой на источники в окружении Кравчука.

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"Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил собеседник телеканала.

Пресс-служба экс-президента пока не комментирует состояние его здоровья.

Кравчук 29 июня перенес операцию на сердце. Как сообщало издание "Страна", сославшись на свои источники в окружении политика, операция прошла успешно, без побочных проблем.