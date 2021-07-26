"Мы давно проиграли": японцев возмутила реакция властей на поездку Мишустина на Курилы

«Мы уже давно проиграли борьбу за эти территории! Наша правящая Либерально-демократическая партия давно их уступила Москве! Теперь уже поздно выражать все эти сожаления!»; «Снова всего лишь "глубокое сожаление!". И так вот с нами всегда!»; «Вы думаете, кто-нибудь в России этого Като слушает? Да ни в жизнь! Все это рассчитано только на внутриполитическую возню и интриги в Японии. А имидж нашей страны страдает!»; «А больше Като сказать нечего?» - сокрушались читатели.