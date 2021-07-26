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"Мы давно проиграли": японцев возмутила реакция властей на поездку Мишустина на Курилы

Вероника Полынина
39 минут назад

Японцев возмутила реакция властей страны на поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Комментарии пользователей японского портала «Санкэй» собрало РИА «Новости».

Японцы остро отреагировали на то, что генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като «выразил сожаление» в связи с рабочей поездкой Мишустина на Курилы, которые японские власти считают своими и называют «северными территориями».

«Мы уже давно проиграли борьбу за эти территории! Наша правящая Либерально-демократическая партия давно их уступила Москве! Теперь уже поздно выражать все эти сожаления!»; «Снова всего лишь "глубокое сожаление!". И так вот с нами всегда!»; «Вы думаете, кто-нибудь в России этого Като слушает? Да ни в жизнь! Все это рассчитано только на внутриполитическую возню и интриги в Японии. А имидж нашей страны страдает!»; «А больше Като сказать нечего?» - сокрушались читатели.

Пользователи также выразили мнение, что японские политики снова возвращаются к «слепому следованию за Америкой», из-за чего Россия и Китай «издеваются» над Токио.

Непростой разговор: О чем заявил вызванный в МИД посол Японии

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя протест Токио из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным острова Итуруп, заявил, что точку в территориальном споре с Японией может поставить только мирный договор. Песков отметил, что Мишустин - председатель российского правительства и может посещать любые российские регионы.

Япония оспаривает принадлежность южных островов Курильского архипелага - Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи. Япония включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет Северными территориями. Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.

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