По его словам, турецкие власти прекратили обновление статистики активных случаев заболевания, поэтому нельзя подсчитать, сколько человек в стране болеет в настоящее время. По подсчетам Джейхана, на данный момент инфицированы примерно миллион человек, и они крайне заразны. Джейхан считает необходимой массовую вакцинацию и соблюдение масочного режима для сдерживания пандемии, а также уверен, что в отношении россиян надо ввести дополнительные ограничения. В противном случае остановить распространение болезни не получится, заявил глава союза инфекционистов. При этом Джейхан не написал, какие именно меры, по его мнению, должны принять власти.