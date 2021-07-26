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Турция отказалась ужесточать правила въезда для российских туристов

Вероника Полынина
53 минуты назад

Посольство Турции в Москве опровергло намерения турецких властей ужесточить антикоронавирусные меры для российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В посольстве заявили, что публикация главы союза инфекционистов Мехмета Джейхана в Twitter о том, что Турции необходимо ужесточить правила въезда для россиян, являются личным мнением специалиста.

«Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», - заверили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что страна успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам.

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Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан предложил ужесточить ковидные ограничения для туристов из РФ.

По его словам, турецкие власти прекратили обновление статистики активных случаев заболевания, поэтому нельзя подсчитать, сколько человек в стране болеет в настоящее время. По подсчетам Джейхана, на данный момент инфицированы примерно миллион человек, и они крайне заразны. Джейхан считает необходимой массовую вакцинацию и соблюдение масочного режима для сдерживания пандемии, а также уверен, что в отношении россиян надо ввести дополнительные ограничения. В противном случае остановить распространение болезни не получится, заявил глава союза инфекционистов. При этом Джейхан не написал, какие именно меры, по его мнению, должны принять власти.

В мире,Видео,Москва,Турция,
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