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Саакашвили заявил о возможном вторжении России на Украину

Алиса Селезнёва
32 минуты назад

Россия может напасть на Украину и существует два варианта вероятного развития событий. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинского исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили заявил о возможном вторжении России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Саакашвили, Россия наращивает воинский контингент у границ Украины.

«У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО – С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой», - озвучил один из возможных сценариев «нападения» Михаил Саакашвили.

Он также подчеркнул, что возможен и «более реалистический» вариант развития событий.

«В сентябре после завершения учений НАТО высадка войск на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев. И, исходя из успеха операции, дальнейшее наступление на Украину, особенно на южный фланг Украины», - заявил глава украинского исполкома Национального совета реформ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев наблюдает «очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня» в Донбассе, и назвал единственным путем для решения конфликта вступление в НАТО. 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины. Позднее в Киеве сообщили, что войска были отведены.

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

В мире,Юлия Мендель,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,Владимир Путин,НАТО,Россия,Грузия,Украина,
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