В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Самолет с министром обороны Турции на борту совершил экстренную посадку

Вечерняя Москваиещё 6
2 часа назад

Самолет, на борту которого находился глава Минобороны Турции Хулуси Акар, совершил экстренную посадку на юге республики после столкновения с птицей. Об этом говорится в материале агентства Anadolu в понедельник, 26 июля.

В Турции экстренно сел самолет с министром обороны
Фото:  Pexels Pexels

Акар проводил инспекцию дислоцированных подразделений ВС Турции в провинции Килис, которая находится на сирийской границе. После работы министр обороны вместе с высшими турецкими военачальниками вылетел из Газиантепа. Однако в небе самолет столкнулся с птицей, из-за чего экстренно сел в аэропорту в Адане.

Подавший сигнал бедствия борт Belavia сядет в Москве

Вместе с Акаром на борту также находился губернатор провинции Килис Газиантеп Давут Гюль, уточняется в материале. В результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.

Ранее лайнер авиакомпании «Белавиа» выполнял рейс из Минска в Анталью, однако изменил курс на Москву. В самолете сработал датчик давления. Воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту Домодедово утром в понедельник. На борту самолета находились 207 человек, в том числе семь членов экипажа.

В мире,Хулуси Акар,Аэропорт Домодедово,Министерство обороны,РИА Новости,Килис,Турция,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители