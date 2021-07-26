В Турции экстренно сел самолет с министром обороны

Самолет, на борту которого находился глава Минобороны Турции Хулуси Акар, совершил экстренную посадку на юге республики после столкновения с птицей. Об этом говорится в материале агентства Anadolu в понедельник, 26 июля.

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Акар проводил инспекцию дислоцированных подразделений ВС Турции в провинции Килис, которая находится на сирийской границе. После работы министр обороны вместе с высшими турецкими военачальниками вылетел из Газиантепа. Однако в небе самолет столкнулся с птицей, из-за чего экстренно сел в аэропорту в Адане.

Вместе с Акаром на борту также находился губернатор провинции Килис Газиантеп Давут Гюль, уточняется в материале. В результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.