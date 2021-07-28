В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Европу призвали к гибкости в экономике

Lenta.ruиещё 3
39 минут назад

Глава Центробанка Австрии Роберт Хольцманн призвал монетарные власти Евросоюза к гибкости в проведении денежно-кредитной политики. Его слова приводит CNBC.

Европу призвали к гибкости в экономике
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

По мнению Хольцманна, Европейскому центробанку (ЕЦБ) следует задуматься о борьбе с инфляцией, которая является постоянным риском для европейской экономики. Финансист считается сторонником более жесткой, «ястребиной» денежно-кредитной политики, предусматривающей, среди прочего, высокие процентные ставки на рынке.

Слова Хольцманна прозвучали вскоре после заявления ЕЦБ о намерении сохранить базовую ставку на низких уровнях в течение неопределенно долгого времени — до тех пор, пока показатели инфляции в еврозоне не достигнут целевого двухпроцентного уровня.

«Мы бы хотели другого руководства [ЕЦБ], которое не связывало бы нас [условиями] на столь отдаленную перспективу, чтобы оставаться гибкими и готовыми в случае, если инфляция того потребует, в любой момент повысить ставку», — отметил Хольцманн.

В настоящее время базовая ставка ЕЦБ находится на нулевом уровне. Так регулятор стремится стимулировать население и компании стран еврозоны поучать больше кредитов для восстановления региональной экономики от пандемии коронавируса.

В мире,Ситуация в мире,ЕЦБ,Центральный банк России,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители