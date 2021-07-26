Тихановская рассказала подробности своей поездки в США

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своей поездке в США, где она встречалась с американскими политиками. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, власти США пока не дали определенного ответа относительно введения новых санкций в отношении официального белорусского руководства. Она отметила, что именно тема санкций стала ключевой во время переговоров в Вашингтоне.

«Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу», — сказала политик.

Тихановская добавила, что пыталась объяснить, насколько важна поддержка белорусской оппозиции, несмотря на прекращение массовых акций в республике. При этом экс-кандидат подчеркнула, что на подобных переговорах «сложно получить какие-либо обещания».

Тихановская прибыла в Соединенные Штаты 18 июля, там она встретилась с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената и послом США в Белоруссии Джули Фишер.