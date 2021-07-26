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Саакашвили нашел способ спасти Украину от «Северного потока-2»

Мария Иванова
28 минут назад

Глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили призвал руководство Украины начать разработку собственных ресурсов, чтобы запуск «Северного потока - 2» не стал ударом по экономике страны. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

По мнению Саакашвили, после старта работы газопровода геополитическое значение Украины «однозначно» уменьшится.

«Это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», - заявил он.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций).

Президент США Джо Байден заявил, что остановить «Северный поток-2», завершенный на «99 процентов», было невозможно.

Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

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