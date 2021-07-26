Взрыв метеорита над Норвегией сняли на видео

Ночью надо Норвегией взорвался крупный метеорит. Небо на несколько секунд осветилось дневным светом. Видео публикует telegram-канал “Подъём”.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения видно, как космическое тело падает на землю и освещает небо светом.
«Это большой метеорит, а это редкость. Это может быть железо, а может быть и камни, мы этого ещё не знаем, В настоящее время неизвестно, где упал метеор, и где его обломки», – цитируют СМИ представителя норвежской метеоритной сети наблюдений.
Предположительно, обломки небесного тела находятся вблизи Осло.