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Взрыв метеорита над Норвегией сняли на видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

Ночью надо Норвегией взорвался крупный метеорит. Небо на несколько секунд осветилось дневным светом. Видео публикует telegram-канал “Подъём”.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения видно, как космическое тело падает на землю и освещает небо светом.

«Это большой метеорит, а это редкость. Это может быть железо, а может быть и камни, мы этого ещё не знаем, В настоящее время неизвестно, где упал метеор, и где его обломки», – цитируют СМИ представителя норвежской метеоритной сети наблюдений.

Предположительно, обломки небесного тела находятся вблизи Осло.

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