Япония выразила протест из-за визита Мишустина на Итуруп

Власти Японии выразили протест в адрес России из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время правительству России будет выражен протест», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мишустин планирует посетить поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотреть цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также в планах российского премьера провести совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске.