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Япония выразила России протест в связи с визитом Мишустина на Итуруп

RT на русском
40 минут назад

Власти Японии выразили протест в адрес России из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа.

Япония выразила протест из-за визита Мишустина на Итуруп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время правительству России будет выражен протест», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мишустин планирует посетить поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотреть цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также в планах российского премьера провести совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске.

Президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток также уделить внимание ситуации на Курильских островах.

В мире,Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,Россия,Япония,
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