За время пандемии поставлен рекорд смертей президентов в XXI веке

За время пандемии коронавируса — с начала 2020 года до середины июля 2021 года — в мире умерли или погибли восемь глав государств или правительств. Это рекордное количество смертей глав государств с начала XXI века, пишет РБК.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press Aleksander Polyakov/Global Look Press

По данным издания, в 2018-2019 годах умерли пять государственных лидеров, в 2016-2017 — четыре. Предыдущий максимум наблюдался в 2003-2004 годах — тогда не стало семи глав государств или правительств. При этом в 2020-2021 годах все смерти прищошли в странах третьего мира.

Последний случай гибели руководителя государства — убийство президента гаити Жовенеля Моиза. Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. По информации властей страны, в банду, организовавшую убийство Моиза, входили 26 человек. Четверо из них были застрелены.

Ранее, в апреле 2021 года в бою с повстанцами погиб президент Чада Идрис Дерби, правивший страной с 1990 года.

От болезней умерли президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. СМИ сообщали, что оба лидера были заражены коронавирусом COVID-19.

Также в результате различных болезней не стало премьер-министра Бахрейна Халифа бен Сульман Аль Халифа, премьер-министра Королевства Эсвантини Мандувло Амброзе Дламини, двух премьер-министров Кот д'Ивуара — Амаду Гон Кулибали и Амеда Бакайоко.