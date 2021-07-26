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Тихановская надеется на введение секторальных санкций против Минска

RT на русскомиещё 1
20 минут назад

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская в рамках переговоров с представителями администрации США выразила надежду на введение со стороны Америки секторальных санкций против Минска.

Тихановская надеется на введение секторальных санкций против Минска
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь», — сказала она.

По словам Тихановской, на таких встречах «сложно получить какие-либо обещания», однако она заверила, что предприняла максимум усилий, чтобы объяснить ситуацию в Белоруссии.

На прошлой неделе лидер белорусской оппозиции встретилась с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В Белом доме отметили, что Вашингтон продолжит привлекать власти Белоруссии «к ответственности за их действия», в том числе посредством санкций.

В мире,Светлана Тихановская,Администрация США,Минск,Беларусь,
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