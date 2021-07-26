Тихановская надеется на введение секторальных санкций против Минска

«Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь», — сказала она.