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Стала известна реакция США на просьбу Тихановской

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
8 минут назад

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просила о секторальных санкциях против Белоруссии, но «США сами определят, какие санкции вводить», заявил источник.

Стала известна реакция США на просьбу Тихановской
Фото: ReutersReuters

Источник ТАСС сообщил, что США продолжают работу над новыми санкциями. Тихановской «не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались». Указывается, что «работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки». Источник пояснил, что «работа началась раньше и пока не закончилась». Объявить о новых мерах планируется в ближайшие недели.

В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». Днем ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

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