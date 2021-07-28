Стала известна реакция США на просьбу Тихановской

Источник ТАСС сообщил, что США продолжают работу над новыми санкциями. Тихановской «не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались». Указывается, что «работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки». Источник пояснил, что «работа началась раньше и пока не закончилась». Объявить о новых мерах планируется в ближайшие недели.