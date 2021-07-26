Хорватия ужесточила требования к туристам из РФ

"С 26 июля у туристов на границе будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в своей стране. А для граждан, въезжающих из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии, сохраняется 14-дневный карантин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.