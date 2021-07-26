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Хорватия ужесточила требования к приезжающим из России туристам

Российская Газета
11 минут назад

Для посещения Хорватии россиянам теперь нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Соответствующую справку будут требовать у всех въезжающих в страну туристов - даже у тех, кто прошел вакцинацию или ранее переболел COVID-19.

Хорватия ужесточила требования к туристам из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Институт общественного здравоохранения Хорватии объяснил, что дополнительные ограничительные меры были введены из-за ухудшения эпидситуации в России и еще ряде стран (в списке также есть Великобритания и Кипр - прим. ред. ).

"С 26 июля у туристов на границе будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в своей стране. А для граждан, въезжающих из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии, сохраняется 14-дневный карантин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Главная цель принимаемых мер - не допустить попадания в Хорватию новых штаммов SARS-CoV-2 в страну, пишет "Интерфакс".

В мире,Интерфакс,Россия,Хорватия,
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