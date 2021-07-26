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В больницах США обнаружили неизлечимую инфекцию

Вечерняя Москваиещё 1
35 минут назад

В нескольких больницах в штате Техас и Вашингтоне медики обнаружили неизлечимую грибковую инфекцию Candida auris. Данный грибок-мутант стал невосприимчив к существующим лекарственным препаратам. Его тяжело уничтожить в лечебных учреждениях.

В больницах США обнаружили неизлечимую инфекцию
Фото: PixabayPixabay

Candida auris может размножаться на любых поверхностях, включая перила, ручки для каталок и медицинское оборудование.

Отмечается, что для здорового человека грибок относительно безопасен, но в случае попадания в организм с ослабленным иммунитетом из-за онкологии или COVID-19 он становится смертельным.

В Соединенных Штатах треть пациентов, которые заразились этой инфекцией, скончались в течение месяца. Но оговаривается, что они уже были тяжело больны и нельзя с уверенностью сказать, что причиной смерти стал именно грибок, сообщается в издании New York Times.

Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, грозит ли России вспышка вируса обезьяньей оспы. По словам врача-вирусолога Константина Чубакова, этот недуг известен ученым давно: впервые он был обнаружен еще в прошлом веке.

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