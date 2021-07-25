Взрыв крупного метеорита над Норвегией попал на видео

Яркое небесное тело было замечено во многих точках норвежской столицы. Первые сообщения о метеорите стали поступать примерно в 1.30 ночи. Граждане сообщали в соцсетях и выкладывали видео, на которых запечатлены полет и последующий взрыв метеорита, сопровождаемый мощной вспышкой и грохотом.

Норвежская сеть Meteor проанализировала видеозаписи и иные данные о полете небесного тела. Ученые предположили, что обломки метеорита, вероятно, упали на поверхность Земли в лесном массиве Финнемарка, примерно в 60 км к западу от Осло. По их расчетам, метеор двигался со скоростью 15-20 км в секунду и был виден наблюдателям в течении 5-6 секунд.