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Жители Венгрии вышли на многотысячный марш против закона об ЛГБТ

Ювелина Бернст
23 минуты назад

Тысячи венгров присоединились к ежегодному гей-параду в Будапеште, выразив протест против закона о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает агентство Reuters.

Жители Венгрии вышли на многотысячный марш против закона об ЛГБТ
Фото: AP PhotoAP Photo

Участники акции заявили, что правительство с помощью законов пытается сделать людей из ЛГБТ-сообщества изгоями в собственной стране.

Они отметили, что парад 2021 года — это не только дань уважения истории борьбы ЛГБТ-движения за свои права, но и протест против политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленной на ЛГБТ-сообщество.

В июне парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать детям в школе о гомосексуальности и смене пола. В конце 2020 года правительство внесло в конституцию поправку, которая запрещает однополым парам усыновлять детей.

Ограничительные законы исходят от партии Орбана — его политика направлена на «защиту традиционных христианских ценностей».

В мире,Виктор Орбан,Reuters,Венгрия,Будапешт,
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