Фармацевты США предложили испытать на украинцах неизвестную вакцину

«12 июля к Украине обратилась корпорация из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19», - заявил Кузин.

Название корпорации и препарата главный санврач не назвал. Он не стал скрывать, что киевские чиновники часто получают обращения от иностранных компаний с предложениями провести клинические испытания препаратов от COVID-19, и украинские власти дают на это согласие. Так, пять подобных исследований уже завершены, другие пока продолжаются.