Фармацевты США предложили испытать на украинцах неизвестную вакцину

Американская фармацевтическая компания предложила испытать неназванный препарат от коронавируса на жителях Украины. Об этом рассказал главный санитарный врач республики Игорь Кузин, сообщает РИА Новости.
«12 июля к Украине обратилась корпорация из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19», - заявил Кузин.
Название корпорации и препарата главный санврач не назвал. Он не стал скрывать, что киевские чиновники часто получают обращения от иностранных компаний с предложениями провести клинические испытания препаратов от COVID-19, и украинские власти дают на это согласие. Так, пять подобных исследований уже завершены, другие пока продолжаются.
Кузин также заявил, что информацию об антиковидных экспериментах над украинскими гражданами можно найти на сайте министерства здравоохранения.
Сейчас на Украине используют вакцину компании AstraZeneca. Власти уже зарегистрировали нескольких заявлений о неблагоприятных последствиях после прививки данным препаратом. От российских вакцин Киев отказался по политическим причинам.