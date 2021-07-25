В США обсуждают новые санкции против Белоруссии

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения новых экономических санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвященных визиту в США экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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Согласно советнику бывшего кандидата в президенты Белоруссии Франаку Вячорке, новые санкции затронут нефтяной и калийный сектора экономики Минска. Однако американские должностные лица предпочли не комментировать вероятные сроки принятия санкций или их объекты.

"Но я скажу, что вы можете рассчитывать на то, что США вместе с нашими партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, в том числе путем введения санкций", - цитирует издание источник.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыла в Вашингтон 18 июля и уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В Telegram-канале политика сообщалось, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию.