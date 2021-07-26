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Президент Туниса приостановил работу парламента страны – СМИ

Москва24иещё 6
31 минуту назад

Президент Туниса Каис Саид в воскресенье, 25 июля, объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM. Уточняется, что Саид намерен отправить в отставку и премьер-министра Туниса Хишама аль-Мешиши. Радиостанция также сообщает, что председатель парламента Рашид Ганнуши обвинил главу государства в нарушении конституции республики. "Считаем, что институты власти продолжают оставаться на месте, а &lt;...&gt; тунисский народ будут защищать революцию", – сказал он. Отмечается, что данные решения были приняты после манифестаций, которые прошли в крупных городах Туниса. Участники требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. После этого Саид провел экстренное совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся в стране ситуации. Ранее сообщалось, что во время прошедших протестов на Кубе погиб один человек. Президент Кубы тогда заявлял, что участники манифестаций способствуют распространению идей о том, что правительство республики якобы не справляется со сложной эпидемиологической ситуацией.

Президент Туниса уволил премьера и распустил парламент
Фото: Москва24Москва24
В мире,Тунис,
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