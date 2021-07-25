В Харькове продавец обматерила клиентку после просьбы перейти на мову

Жительница Харькова устроила скандал после того, как продавщица продовольственного магазина матом «послала» ее в «Бандерштадт» в ответ на требование обслуживать её на украинском языке. Об инциденте сообщает РИА "Новости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жительница города Оксана Хвиля пожаловалась в соцсетях, что несколько дней назад пришла за покупками в киоск и столкнулась с русскоязычной продавщицей.

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«Продавщица тарахтела по-русски "ой, у нас сейчас вкуснятина", но когда она услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински", ее порвало", — написала Хвиля.

По ее словам, продавщица послала ее «в Бандерштадт», отказалась говорить «на мове» и вернула Хвиле деньги.

Недовольная покупательница решила пожаловаться владельцу торговой точки. Однако он бросил трубку, когда услышал украинскую речь. Клиентка не успокоилась. После инцидента она вместе с дочерью вновь пошла в этот же магазин. Хвиля стала снимать продавщицу на камеру и спрашивать в грубой форме, почему та не обслуживает покупателей на украинском. Продавщица обматерила ее и предложила разговаривать на мове в другом месте. После этого в соцсетях Хвиля призвала устраивать продавщице «троллинг». Однако многие комментаторы обратили внимание, что женщина намеренно вела себя провокационно.

«Почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца? Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел»

«Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво», — пишут пользователи.