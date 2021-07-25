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Эксперт спрогнозировал закрытие авиасообщения между Россией и Турцией

Майк Габриелян
39 минут назад

Власти Турции могут прекратить авиасообщение с Россией, если в нашей стране ухудшится эпидемиологическая обстановка. Такой прогноз сделал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев, передаёт URA.RU.

Эксперт спрогнозировал закрытие авиасообщения между Россией и Турцией
Фото: ТАССТАСС

«Турецкие власти, минздрав, элиты, настаивают на серьезных ограничениях вплоть до закрытия границ и авиасообщения», - сказал эксперт.

По его словам, не исключен и обязательный карантин для туристов. При этом турки не хотят ужесточать меры, но вынуждены будут действовать в зависимости от общероссийской статистики COVID-19.

Мальцев отметил, что многое решат статистические показатели августа. Если заболеваемость коронавирусом в РФ упадет, это будет важным аргументом для властей Турции в пользу того, чтобы сохранить действующие правила. Эксперт также заметил, что разговоры об ужесточении требований к российским туристам не связаны с русофобией. Просто россиян в Турции намного больше, чем других отдыхающих.

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов заявил, что говорить об ухудшении эпидемситуации в РФ сейчас нельзя. Однако «ситуация остается «стабильно неблагополучной».

Накануне стало известно, что глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране.

В мире,Михаил Мальцев,Минздрав РФ,РИА Ura.ru,Россия,Турция,
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