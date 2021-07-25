Врачи рассказали о новой группе риска по COVID-19

Британские врачи заявили, что появилась новая категория пациентов, умирающих от коронавируса. Все чаще жертвами становятся люди примерно 40 лет, не делавшие прививок, пишет Daily Mail.
Так, президент Королевского колледжа экстренной медицины Кэтрин Хендерсон рассказала, что ранее большинство пациентов составляли пожилые гипертоники с диабетом 2-го типа и ожирением.
«Можно было диагностировать болезнь COVID, просто взглянув на них. Теперь у нас есть вакцина, и пациентами стали совсем другая категория: это люди примерно 40 лет. Ранее он не болели и не делали прививки», - сказала Хендерсон.
Еще два лондонских медика подтвердили эти данные: средний возраст пациентов в реанимации - 42 года.
«Самый тяжелый мой нынешний пациент - 40-летняя женщина. Она регулярно ходила в спортзал, никогда не курила, не болела и была в отличной форме. Но она не сделала прививку из-за большой занятости. Теперь неизвестно, выживет ли», - рассказал врач интенсивной терапии из Уэст-Мидлендса.
Во вторник власти Британии заявили о резком всплеске смертности от COVID-19. За один день умерли 96 человек. Это на 92% больше, чем неделей ранее.
Тем временем российские врачи выяснили, что некоторые ковид-пациенты переживают панические атаки и сталкиваются с расстройством памяти и мышления. Об этом рассказали специалисты отделения нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки в Петербурге.