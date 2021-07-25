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Митинг противников вакцинации от COVID-19 в Тбилиси сняли на видео

Юрий Столбов
29 минут назад

Десятки участников митинга противников вакцинации от коронавируса вышли в субботу к зданию парламента Грузии в Тбилиси.

На видео участники протестной акции с плакатами в руках стоят на ступенях здания парламента страны и слушают выступающих, в то время как полицейские наблюдают за ходом мероприятия.

По словам общественного деятеля и правнука Иосифа Сталина Якова Джугашвили "вируса, который как бы вызывает болезнь COVID-19, не было и нет".

"До сих пор нет документа, в котором описано выделение и обнаружение этого вируса. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть очень большой фундаментальной проблемы, которую тяжело народу воспринять. Дело в том, что вся вирусология основана на лживых утверждениях", - подчеркнул Джугашвили.

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