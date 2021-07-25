Митинг противников вакцинации от COVID-19 в Тбилиси сняли на видео

Десятки участников митинга противников вакцинации от коронавируса вышли в субботу к зданию парламента Грузии в Тбилиси.
На видео участники протестной акции с плакатами в руках стоят на ступенях здания парламента страны и слушают выступающих, в то время как полицейские наблюдают за ходом мероприятия.
По словам общественного деятеля и правнука Иосифа Сталина Якова Джугашвили "вируса, который как бы вызывает болезнь COVID-19, не было и нет".
"До сих пор нет документа, в котором описано выделение и обнаружение этого вируса. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть очень большой фундаментальной проблемы, которую тяжело народу воспринять. Дело в том, что вся вирусология основана на лживых утверждениях", - подчеркнул Джугашвили.