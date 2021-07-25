Митинг противников вакцинации от COVID-19 в Тбилиси сняли на видео

"До сих пор нет документа, в котором описано выделение и обнаружение этого вируса. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть очень большой фундаментальной проблемы, которую тяжело народу воспринять. Дело в том, что вся вирусология основана на лживых утверждениях", - подчеркнул Джугашвили.