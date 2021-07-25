Главный инфекционист Турции призвал ужесточить требования к россиянам

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить требования к российским туристам из-за трехкратного роста заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
«По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», — заявил Джейхан.
По его словам, государство должно применить карантинные ограничения, а людям необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Турция в конце июля столкнулась с ухудшением эпидемиологической ситуации. Накануне в стране зафиксировали 12381 новый случай COVID-19. Это максимум с 12 мая, за месяц число пациентов выросло почти втрое.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа считает, что страна должна вернуться к строгим ограничениям.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией месяц назад. С 22 июня в республику отправились регулярные и чартерные рейсы.
Сейчас турки требуют от туристов справки об отрицательном ПЦР-тесте (его надо сделать не ране чем за 72 часа до прибытия), или о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и "Спутником V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.