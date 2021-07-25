Главный инфекционист Турции призвал ужесточить требования к россиянам

Сейчас турки требуют от туристов справки об отрицательном ПЦР-тесте (его надо сделать не ране чем за 72 часа до прибытия), или о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и "Спутником V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.