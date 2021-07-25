В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В США могут ввести обязательную вакцинацию

News.ru
25 минут назад

Администрация президента США Джо Байдена считает, что обязательная вакцинация может стать одной из мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Минздраве страны.

В США могут ввести обязательную вакцинацию
Фото: ReutersReuters

По его словам, в правительстве работают над планом ревакцинации уязвимых групп населения — им необходимо предоставить третью дозу вакцины. Именно для этих целей были закуплены несколько сотен миллионов дополнительных доз вакцин от компании Pfizer.

Администрация Байдена рассматривает возможность обязать вакцинироваться некоторые группы населения. Источник в Минздраве страны отметил, что одной из проблем в снижении уровня заболеваемости является нерешительность американской администрации по принятию жёстких мер.

В ВОЗ не исключили рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса

В США могут ужесточить ношение масок и перчаток. Введение новых требований может снизить рейтинг Байдена, который весной заявил об облегчении масочного режима.

5 июля Байден сообщил, что США как никогда близки к тому, чтобы объявить о независимости от коронавирусной инфекции. По его словам, для полной победы над COVID-19 американцы должны продолжать борьбу с пандемией.

В мире,Джозеф Байден,Pfizer,Минздрав РФ,ВОЗ,Администрация США,Соединенные Штаты,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители