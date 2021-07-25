В США могут ввести обязательную вакцинацию

Администрация президента США Джо Байдена считает, что обязательная вакцинация может стать одной из мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Минздраве страны.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, в правительстве работают над планом ревакцинации уязвимых групп населения — им необходимо предоставить третью дозу вакцины. Именно для этих целей были закуплены несколько сотен миллионов дополнительных доз вакцин от компании Pfizer.

Администрация Байдена рассматривает возможность обязать вакцинироваться некоторые группы населения. Источник в Минздраве страны отметил, что одной из проблем в снижении уровня заболеваемости является нерешительность американской администрации по принятию жёстких мер.

В США могут ужесточить ношение масок и перчаток. Введение новых требований может снизить рейтинг Байдена, который весной заявил об облегчении масочного режима.