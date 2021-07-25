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На Украине анонсировали «начало прозрения» у Зеленского

Lenta.ruиещё 1
39 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский «начал прозревать» в ситуации с реальным отношением Запада к стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

На Украине заявили о «начале прозрения» у Зеленского
Фото: ReutersReuters

Бывший депутат также анонсировал, что Украине нужно пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом, так как она «обнажила» свой рынок и «убила» местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей.

«Нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет», — сказал Мураев.

По мнению политика, Евросоюз не сможет «прокормить» Украину и «подтянуть» ее до своего уровня, поскольку там и без этого сложная ситуация.

«Великобритания вышла, понимая, что экономически там не все в порядке. Поэтому этого пути нет», — пояснил он.

Ранее Зеленский упрекнул Евросоюз в нежелании принимать республику в свой состав даже после гибели более 14 тысяч человек из-за конфликта в Донбассе. По мнению политика, такая ситуация является несправедливой, так как украинцы в полной мере «разделяют европейские ценности» и отстаивают свою независимость ради интеграции.

В мире,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,РИА Новости,Украина,
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