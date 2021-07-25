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В Турции обновили рекорд прироста заразившихся COVID-19

Газета.Ru
14 минут назад

В Турции зафиксировано 9 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым высоким показателем суточной заболеваемости с 12 мая, когда было зафиксировано 9 375 случаев инфицирования, сообщает турецкий Минздрав.

Турция обновила рекорд прироста случаев COVID-19
Фото: ReutersReuters

"За последние 24 часа сделано 221 463 теста, выявлен 12 381 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 58 человек. Теперь общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных - 5,514 млн", - сообщает турецкое ведомство.

Ранее в четверг, 22 июля, в Турции был зафиксирован рекордный с 25 мая прирост заразившихся COVID-19. До этого министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой заявил, что Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения штамма коронавируса "дельта". По его словам, если вакцинации ускорится, то Турция сможет вернуться к нормальной жизни, в противном случае нормализация затянется.

Также министр отметил, что пока в стране все идет хорошо, Турция рассчитывает принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в $20 млрд.

В мире,Минздрав РФ,Турция,
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