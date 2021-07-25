Турция обновила рекорд прироста случаев COVID-19

Ранее в четверг, 22 июля, в Турции был зафиксирован рекордный с 25 мая прирост заразившихся COVID-19. До этого министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой заявил, что Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения штамма коронавируса "дельта". По его словам, если вакцинации ускорится, то Турция сможет вернуться к нормальной жизни, в противном случае нормализация затянется.