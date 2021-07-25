Украинские стюардессы начнут работать в спортивных костюмах

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines изменит форму стюардесс и разрешит им работать в спортивке и кроссовках, пишет Avianews.

Фото: Instagram.com / skyup.aero Instagram.com / skyup.aero

Лоукостер после четырех лет работы решил освежить форму своих бортпроводников, сделав ее более комфортной, и назвал ее SkyUp Champions. Несмотря на то, что мужская часть коллекции осталась классической, в одежду стюардесс внесли значительные изменения. Образ был создан вместе с партнерами из GUDU.

«Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем», — объяснили представители авиаперевозчика.

Кроме спортивного костюма девушки будут носить кожаный тренч, а на ноги вместо туфель предусмотрены кроссовки Nike. Платок разработки GUNIA project бортпроводницы начнут крепить на плече (раньше завязывали на шее). Кроме того, сотрудницам предложили минимизировать количество косметики на лице и не делать сложных причесок.

Дизайнеры считают, что смена формы положительно скажется на самочувствии персонала, который весь день проводит на ногах. По словам дизайнеров, это одежда для активных, смелых, ярких личностей, не любящих лишнего официоза.

«Для тех, кто ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и справляется с ними», — добавили в пресс-службе.

Ожидается, что новые комплекты сошьют осенью 2021 года.