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Во Франции приняли законопроект о санпропусках

RT на русскомиещё 2
18 минут назад

Парламент Франции принял законопроект об использовании санитарных пропусках и обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения.

Во Франции приняли законопроект о санпропусках
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно тексту документа, работники сферы здравоохранения обязаны привиться от коронавирусной инфекции до 15 сентября 2021 года.

Кроме того, для беспрепятственного посещения ресторанов, ряда других общественных мест, а также поездок на поездах и в самолётах необходимо будет предъявлять санитарный пропуск. Пока что он распространяется только на взрослых, однако с 30 сентября его должны будут предъявлять все граждане в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить такой пропуск, необходимо предоставить доказательство прохождения вакцинации от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справку о перенесённом заболевании.

На прошлой неделе во Франции заявили, что страна переживает четвёртую волну пандемии.

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