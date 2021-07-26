Во Франции приняли законопроект о санпропусках

Кроме того, для беспрепятственного посещения ресторанов, ряда других общественных мест, а также поездок на поездах и в самолётах необходимо будет предъявлять санитарный пропуск. Пока что он распространяется только на взрослых, однако с 30 сентября его должны будут предъявлять все граждане в возрасте от 12 лет.