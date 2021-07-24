Запасной план: Белоруссия задействует помощь России против Запада

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии перенаправит экспорт пшеницы в Россию, если Евросоюз усилит санкции на республику. Об этом заявил глава ведомства Иван Крупко, передает РИА «Новости».

Фото: EPA/ТАСС EPA/ТАСС

По его словам, Белоруссия ежегодно поставляет в Европу продукты на сумму в $385 млн в год, $195 из них — на Украину.

«В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и будут претензии к предприятиям и закрыты рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки. Основной, конечно, у нас партнер – это Российская Федерация», — сказал Крупко.

Министр также добавил, что в последнее время Минск также все теснее сотрудничает с Пекином.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гибридная война, нацеленная Евросоюзом на Белоруссию, Россию и Китай, может привести к третьей мировой.