Запасной план: Белоруссия задействует помощь России против Запада

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Белоруссия перенаправит экспорт пшеницы в Россию в случае санкций

Газета.Ru
21 минуту назад

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии перенаправит экспорт пшеницы в Россию, если Евросоюз усилит санкции на республику. Об этом заявил глава ведомства Иван Крупко, передает РИА «Новости».

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Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

По его словам, Белоруссия ежегодно поставляет в Европу продукты на сумму в $385 млн в год, $195 из них — на Украину.

«В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и будут претензии к предприятиям и закрыты рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки. Основной, конечно, у нас партнер – это Российская Федерация», — сказал Крупко.

Лукашенко заявил, что Запад хочет "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии

Министр также добавил, что в последнее время Минск также все теснее сотрудничает с Пекином.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гибридная война, нацеленная Евросоюзом на Белоруссию, Россию и Китай, может привести к третьей мировой.

Он подчеркнул, что при этом имеет ввиду «безумных политиков», а не народы, живущие в ЕС. Белорусский президент считает, что к подобным шагам Европу приводит то, что они находятся в колониальной зависимости от США.

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