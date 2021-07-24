Противники мер по COVID схлестнулись с полицией в Париже

В Париже на акции противников ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, в том числе санитарных пропусков, начались стычки с полицией. Об этом сообщает ТАСС.

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В районе Порт-де-Шамперре протестующие вышли на главную авеню, из-за чего было приостановлено движение транспорта. Полицейские применили слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить толпу.

Ранее сообщалось, что во многих французских городах начались массовые протесты против «санитарных пропусков» и массовой вакцинации.

В Париже митинг организовало движение «желтые жилеты», на площади Бастилии собрались несколько тысяч человек. Вторая манифестация во французской столице была начата партией «Патриоты» на площади Трокадеро. Также против коронавирусных ограничений протестуют жители Лиона, Дюнкерке, Перпиньяне и Ниццы.