Францию охватили массовые протесты из-за COVID-ограничений: видео

В ряде городов Франции проходят массовые акции протеста против так санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых профессий, сообщает французский телеканал BFM TV.

Тысячи людей вышли манифестации в Париже, Марселе, Лионе, Страсбурге, Лилле, Дюнкерке, Перпиньяне, Ницце и других. городах.

Люди кричат: "Макрон, здесь не хотят твоих пропусков" и «Мое здоровье – мое личное дело». Они также призывают уйти главу государства в отставку.

«Мы здесь, чтобы защищать свободу... Мы защищаем право выбора. Мы не против вакцины, но это не вакцина - это эксперимент», - сказала одна из участниц акции в Лилле.

Во французской столице и в других городах полицейские на применили слезоточивый газ против демонстрантов. В. Некоторых городах также – водометы. В Париже столкновения граждан с силовиками возникли возле вокзала Сен-Лазар, на Елисейских полях и на прилегающих к ним улицах.

В прошлую субботу, 17 июля, по данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тысяч человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тысяч человек.