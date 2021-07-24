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Францию охватили массовые протесты из-за COVID-ограничений: видео

Ювелина Бернст
19 минут назад

В ряде городов Франции проходят массовые акции протеста против так санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых профессий, сообщает французский телеканал BFM TV.

Тысячи людей вышли манифестации в Париже, Марселе, Лионе, Страсбурге, Лилле, Дюнкерке, Перпиньяне, Ницце и других. городах.

Люди кричат: "Макрон, здесь не хотят твоих пропусков" и «Мое здоровье – мое личное дело». Они также призывают уйти главу государства в отставку.

«Мы здесь, чтобы защищать свободу... Мы защищаем право выбора. Мы не против вакцины, но это не вакцина - это эксперимент», - сказала одна из участниц акции в Лилле.

Во французской столице и в других городах полицейские на применили слезоточивый газ против демонстрантов. В. Некоторых городах также – водометы. В Париже столкновения граждан с силовиками возникли возле вокзала Сен-Лазар, на Елисейских полях и на прилегающих к ним улицах.

В прошлую субботу, 17 июля, по данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тысяч человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тысяч человек.

С 21 июля, чтобы жить полной жизнью, французам нужен сертификат вакцинации, отрицательный тест или подтверждение того, что человек недавно переболел коронавирусом. На основании этого гражданину выдается ковидный паспорт. Власти обязали к сентябрю пройти вакцинацию всех работников медицинской отрасли, в случае отказа им придется уволиться.

В мире,Видео,Марсель,Франция,
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