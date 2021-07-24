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Во Франции прошла акция протеста против санитарных пропусков

RT на русском
11 минут назад

Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против санитарных пропусков во французском Марселе.

Об этом сообщает La Provence.

Отмечается, что демонстранты прошли маршем по улицам города, пели при этом «Марсельезу», национальный гимн Франции, несли флаги страны и скандировали: «Свобода».

Как сообщила газета, протестующие на некоторое время остановились у здания префектуры.

14 июля сообщалось, что полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона акции протеста против санитарных пропусков.

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