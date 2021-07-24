Нидерланды собрались выслать россиян, рассказавших о крушении MH17

Российская пара, которая предоставила голландским властям информацию о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, может быть экстрадирована из Нидерландов, пишет газета De Volkskrant со ссылкой на соответствующие документы.

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Голландские власти намерены экстрадировать россиян, поскольку они приехали в Нидерланды в 2016 году и сразу же запросили убежище. При этом информацию о крушении Boeing они предоставили в 2018 году, сказано в сообщении.

По данным издания, Объединенная следственная группа (ОСГ), расследующая крушения MH17, восприняла информацию со всей серьезностью, но миграционная служба считает историю неправдоподобной. Судьи согласились с миграционной службой, сочтя нелогичным и заслуживающим порицания то, что россияне не сказали правду с самого начала.

Информация о крушении рейса MH17 стала известна россиянам случайно, говорится в материале. При этом, какую именно информацию пара предоставила голландским следователям - не уточняется.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек.