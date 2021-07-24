Эстония отправит Литве колючую проволоку для мигрантов

Власти Литвы обратились за помощью к соседним государствам из-за нехватки колючей проволоки для заграждения на границе с Белоруссией. Об этом пишет Delfi со ссылкой на заместителя главы МВД Литвы Арнолдаса Абрамавичюса.
Он рассказал, что проволоку необходимого диаметра в Литве не производят. При этом ближайшая страна — Польша — тоже сделала заказ для охраны своей границы. Поэтому Литва начала переговоры о поставке проволоки с несколькими государствами, в частности со Словенией и Данией.
«Это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя», — заявил замминистра.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что из военных резервов страны уже использовали 4,5 километра катушек колючей проволоки.
2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за роста притока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию. По данным службы охраны государственной границы Литвы, речь идет о десятикратном приросте миграционного потока за год. В связи с этим литовские власти решили построить на приграничном участке 550-километровый барьер. На данные цели планируется выделить порядка 41 миллиона евро.