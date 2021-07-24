Эстония отправит Литве колючую проволоку для мигрантов

Власти Литвы обратились за помощью к соседним государствам из-за нехватки колючей проволоки для заграждения на границе с Белоруссией. Об этом пишет Delfi со ссылкой на заместителя главы МВД Литвы Арнолдаса Абрамавичюса.

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Он рассказал, что проволоку необходимого диаметра в Литве не производят. При этом ближайшая страна — Польша — тоже сделала заказ для охраны своей границы. Поэтому Литва начала переговоры о поставке проволоки с несколькими государствами, в частности со Словенией и Данией.

«Это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя», — заявил замминистра.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что из военных резервов страны уже использовали 4,5 километра катушек колючей проволоки.