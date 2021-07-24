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Литва попросила помочь с проволокой, чтобы отгородиться от Белоруссии

Ювелина Бернст
1 час назад

Власти Литвы обратились за помощью к соседним государствам из-за нехватки колючей проволоки для заграждения на границе с Белоруссией. Об этом пишет Delfi со ссылкой на заместителя главы МВД Литвы Арнолдаса Абрамавичюса.

Эстония отправит Литве колючую проволоку для мигрантов
Фото: ReutersReuters

Он рассказал, что проволоку необходимого диаметра в Литве не производят. При этом ближайшая страна — Польша — тоже сделала заказ для охраны своей границы. Поэтому Литва начала переговоры о поставке проволоки с несколькими государствами, в частности со Словенией и Данией.

«Это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя», — заявил замминистра.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что из военных резервов страны уже использовали 4,5 километра катушек колючей проволоки.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за роста притока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию. По данным службы охраны государственной границы Литвы, речь идет о десятикратном приросте миграционного потока за год. В связи с этим литовские власти решили построить на приграничном участке 550-километровый барьер. На данные цели планируется выделить порядка 41 миллиона евро.

В мире,МВД,Литва,Беларусь,
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