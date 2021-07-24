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Световое шоу дронов на церемонии открытия Олимпиады в Токио показали на видео

Юрий Столбов
32 минуты назад

1800 дронов устроили в небе над Олимпийским стадионом световое шоу во время церемонии открытия XXXII Олимпийских игр в Токио в пятницу.

На видео дроны образовали объемную фигуру земного шара, в то время как сотрудники городской полиции выстроились в оцепление вокруг стадиона.

В связи с мерами безопасности, введенными из-за сложной эпидемиологической ситуации ввиду распространения коронавируса, за церемонией открытия на 68-тысячном Олимпийском стадионе наблюдали всего 950 человек, в том числе официальные лица делегаций и аккредитованные журналисты.

Церемония открытия XXXII Олимпийских игр продлилась более трех часов и была официально начата императором Нарухито.

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