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Эстония отправит Литве колючую проволоку для мигрантов

Lenta.ru
1 час назад

Эстония отправит Литве 100 километров колючей проволоки для обустройства заграждений на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы эстонского министерства обороны Калле Лаанета.

Эстония отправит Литве колючую проволоку для мигрантов
Фото: ReutersReuters

Таллин также пообещал отправить три беспилотника, чтобы Вильнюс также мог «ускорить укрепление границы». По мнению Лаанета, так латвийские власти справятся с миграционным кризисом. Эстония окажет помощь безвозмездно.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.

Помочь урегулировать миграционный кризис вызвались Польша, Чехия, Эстония и Латвия. Варшава, в частности, направила в Вильнюс несколько десятков палаток, шесть генераторов и пять дизельных систем отопления. Также в Литву вскоре прибудет помощь от Министерства обороны Польши.

В мире,Александр Лукашенко,Эстония,Литва,Беларусь,
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