Эстония отправит Литве колючую проволоку для мигрантов

Эстония отправит Литве 100 километров колючей проволоки для обустройства заграждений на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы эстонского министерства обороны Калле Лаанета.

Фото: Reuters Reuters

Таллин также пообещал отправить три беспилотника, чтобы Вильнюс также мог «ускорить укрепление границы». По мнению Лаанета, так латвийские власти справятся с миграционным кризисом. Эстония окажет помощь безвозмездно.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.