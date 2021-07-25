Киргизия и Таджикистан договорились после перестрелки на границе

Киргизия и Таджикистан договорились не проводить никакие работы на участке на границе между двух стран после перестрелки пограничников, а также совместно патрулировать данную территорию. Об этом сообщает РИА Новости .

«По итогам встречи достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-либо работ на участках местности Кум-Мазар Кыргызской Республики и Сомоньен (Дахма) Таджикистана. В целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы пограничные наряды сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе. Также наряды подразделений внутренних дел сторон будут осуществлять совместное патрулирование данного участка», — заявили в пресс-центре.

Ранее в субботу, 24 июля, стало известно о перестрелке пограничников на границе Киргизии с Таджикистаном. Инцидент произошел в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области. Граждане Таджикистана проводили мероприятия по очистке участка, заранее не оповестив об этом киргизскую сторону, чем вызвали ее недовольство. Сначала стороны конфликтовали словесно, затем начали кидать друг в друга камни. После этого, как уточняют в Бишкеке, со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, на что киргизстанцы ответили таким же способом и началась перестрелка.