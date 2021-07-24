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Япония выдвинула новые территориальные претензии к России

Ura.Ru
29 минут назад

Япония выдвинула территориальные претензии на Западную Антарктиду, открытую российскими мореплавателями. Об этом сообщается в докладе государственного агентства Японии «Национальный институт полярных исследований» (NIPR).

Япония выдвинула новые территориальные претензии к России
Фото: ТАССТАСС

«В докладе NIPR упоминается о том, что в 1911—1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция. На побережье Земли Мэри Бэрд находится антарктическая станция „Русская“, и ее в Токио уже объявили „незаконной“», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на документ.

Побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта было открыто русскими путешественниками адмиралами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. В 1959 году была проведена конференция по Антарктиде с участием 14 стран, в том числе Японии. Они подписали договор о полной демилитаризации Антарктиды, пишет RT.

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В мире,Политика,Михаил Лазарев,Россия,Япония,
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