Япония выдвинула новые территориальные претензии к России

«В докладе NIPR упоминается о том, что в 1911—1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция. На побережье Земли Мэри Бэрд находится антарктическая станция „Русская“, и ее в Токио уже объявили „незаконной“», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на документ.

Побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта было открыто русскими путешественниками адмиралами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. В 1959 году была проведена конференция по Антарктиде с участием 14 стран, в том числе Японии. Они подписали договор о полной демилитаризации Антарктиды, пишет RT.