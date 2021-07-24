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В Таиланде женщина умерла после прививок разными вакцинами от COVID-19

Газета.Ru
33 минуты назад

Женщина в Таиланде умерла дома после того, как ей во время второй прививки от коронавируса ввели вакцину, отличную от первой, сообщает The Phuket News. Уточняется, что 39-летняя женщина умерла через день после прививки вакциной AstraZeneca.

В Таиланде женщина умерла после прививок разными вакцинами
Фото: ReutersReuters

Ранее в качестве первой прививки она получила вакцину Sinovac. Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда в свою очередь сообщил, что причиной ее смерти стал отек мозга из-за тромба, который привел к сдавлению ствола мозга.

Доктор Чаветсан Намват из департамента отметил, что это первый в стране летальный случай после вакцинации альтернативной вакциной. Он уточнил, что власти страны проведут расследование, чтобы определить, была ли смерть связана с вакцинацией.

В середине июля в Таиланде разрешили смешивать две разные вакцины от COVID-19 - Sinovac и AstraZeneca. Решение было принято после резкого увеличения числа заболевших медицинских работников.

К настоящему времени вакцины от разных производителей получили около 84 тыс. человек. Ранее сообщалось, что сотни тайских медработников заразились после прививки китайской вакциной Sinovac.

В мире,Таиланд,
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