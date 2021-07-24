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Рейтинг одобрения Байдена впервые упал до 50%

ТАССиещё 3
47 минут назад

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена опустился до 50% впервые с момента его вступления в должность. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса, проведенного в июле социологической службой Gallup.

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
Фото: AP Photo/Susan WalshAP Photo/Susan Walsh

Согласно полученным результатам, 45% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента, 5% опрошенных не сформировали позиции по этому вопросу. Таким образом, работу Байдена поддерживают лишь 50% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже по сравнению с июньскими показателями: тогда о деятельности президента положительно отзывались 56% опрошенных.

Отмечается, что июльский рейтинг стал самым низким за все время пребывания Байдена на посту главы государства.

Оценка деятельности Байдена варьировалась в зависимости от партийной принадлежности опрошенных. Так, деятельность президента одобряют 90% сторонников Демократической партии США. Среди республиканцев положительно о президенте отзываются только 12%. Среди граждан, не являющихся сторонниками какой-либо партии, Байдена поддерживают 48% респондентов.

Опрос проводился с 6 по 21 июля среди 1 007 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах США и в городе Вашингтон. Погрешность не превышает 4%.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,Соединенные Штаты,
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