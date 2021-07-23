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Украинский канал показал «Сватов» на русском языке после критики зрителей

Lenta.ru
1 час назад

Украинский телеканал «1+1» показал сериал «Сваты» на русском языке. Многосерийный фильм пытались украинизировать, однако дубляж раскритиковали зрители. Об этом сообщает «Украина.ру».

Украинский канал показал «Сватов» на русском языке
Фото: сериал «Сваты»сериал «Сваты»

Отмечается, что телеканалу поступило много сообщений с просьбами оставить сериал в оригинальном виде, так как воспринимать их на украинском зрителям сложно.

Ранее сообщалось, что пользователей сети возмутил украинский перевод комедийного сериала «Сваты». По мнению зрителей, перевод уничтожил «изюминку» шоу и интонацию актеров. «Это ужас! Весь сериал построен на интонациях, голосе актеров, а вы взяли и все испортили», — написала однаиз пользовательница сети.

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