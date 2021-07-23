Украинский канал показал «Сватов» на русском языке

Украинский телеканал «1+1» показал сериал «Сваты» на русском языке. Многосерийный фильм пытались украинизировать, однако дубляж раскритиковали зрители. Об этом сообщает «Украина.ру».

Фото: сериал «Сваты» сериал «Сваты»

Отмечается, что телеканалу поступило много сообщений с просьбами оставить сериал в оригинальном виде, так как воспринимать их на украинском зрителям сложно.