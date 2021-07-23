Производитель презервативов обратился в ЕСПЧ и выиграл дело против Грузии

Грузинский производитель презервативов AIISA выиграл дело против властей Грузии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию «Демократическая инициатива Грузии» (GDI), которая представляла в ЕСПЧ интересы владелицы компании Анании Гачечиладзе.

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На упаковках презервативов AIISA в виде комиксов изображены политики разных стран и эпох, Царица Тамара, причисленная к лику Святых грузинской церковью, афоризмы из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», а также отрывки из нецензурных грузинских высказываний.

В 2018 году грузинский суд оштрафовал компанию на 160 долларов за оформление ее продукции и запретил ее производство. Тбилисский городской суд, а затем и Апелляционный суд решили, что оформление упаковки презервативов нарушает моральные устои грузинского общества.

ЕСПЧ посчитал, что грузинское государство нарушило статью 10 Конвенции по правам человека, согласно которой «у каждого есть свобода выражения мысли».

«Это право подразумевает свободу человека иметь собственные взгляды, получать и распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ», – говорится в решении суда.